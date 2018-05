Quizavond tijdens Schakelfeesten 31 mei 2018

Tijdens het weekend van de Schakelfeesten bij vzw de Schakel Balen staat op vrijdag 15 juni een quizavond op het programma. De 22ste inmiddels. De quiz vindt plaats in vrijetijdscentrum De Kruierie (Bevrijdingsstraat 1) en begint om 20 uur. De deuren gaan open om 19 uur. Een team mag bestaan uit 4 tot 6 spelers. De deelnameprijs bedraagt 4 euro per persoon. Inschrijvingen dienen te gebeuren via mail aan info@vzwdeschakel.be of per telefoon via 014/81.37.56. (EJM)