Pyromaan slaat weer toe, politie tast in het duister MAMA VAN TWEE NIEUWSTE SLACHTOFFER TOON VERHEIJEN & WOUTER DEMUYNCK

27 juli 2018

02u41 0 Balen Onbekenden hebben woensdagnacht opnieuw brandgesticht. Deze keer ging een deel van een schutting in vlammen op. Het is al de elfde verdachte brand op een kleine twee maanden tijd in Balen en omgeving. De politie onderzoekt de zaak.

Het was rond 3 uur wanneer de hulpdiensten de melding kregen van een brand in de Kerkstraat. Een houten schutting naast een woning had er vuur gevat.





Vicky Plees woont er samen met haar twee kinderen van 8 en 9 jaar oud. "Het was iets na 2 uur toen de buurman ons wakker maakte", vertelt Vicky. "Hij stond op mijn terras mijn naam te roepen en ik schrok wakker. Ik zag niet meteen wat er aan de hand was. Ik vroeg aan mijn zoon van 8 om eens te gaan kijken en hij riep dat er iets brandde. Ik dacht eerst dat de keuken in lichterlaaie stond, maar uiteindelijk bleek het om de omheining te gaan. Samen met de buurman zijn we met emmers en gieters beginnen blussen. Intussen had zijn vrouw de brandweer gebeld. Eenmaal ze hier aankwamen, was de brand al grotendeels geblust. De brandweer heeft dan nog nageblust."





Aangestoken

De brand is volgens de politie aangestoken. "Een houten schutting brandt niet vanzelf", zegt politiewoordvoerder Rober Lehaen. "Overdag zou je er nog een verklaring voor kunnen vinden, maar niet 's nachts.





De bewoonster is er niet goed van. "De buurman heeft niemand in de buurt gezien. De politie ging ook nog rondrijden om te zien of er iemand in de buurt was. Ik ben in ieder geval onze buren ergdankbaar. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als we niet waren gewekt. Door de hitte konden de buren niet slapen, waardoor ze de brandgeur opmerkten. Ik heb niets geroken, waarschijnlijk omdat de ventilator op de slaapkamer de geur wegblies. Na de brand heb ik geen oog meer dicht gedaan. Mijn werk heb ik moeten afzeggen. Ik ben er niet gerust op om mijn kinderen alleen te laten. Gelukkig zijn zij tijdens de brand rustig gebleven. De brandweer heeft hen ook goed opgevangen."





De lokale recherche van de politiezone Balen-Dessel-Mol onderzoekt alle brandstichtingen. "Het komt zeker mee in het dossier van de vermeende pyromaan", zegt Robert Lehaen van de politiezone. "Al is het niet altijd gemakkelijk om direct een link te leggen. We onderzoeken ook nog altijd verschillende pistes. Vegetatiebranden zijn immers van een andere categorie dan schuttingen of woningen. We houden er dus zeker rekening mee dat er meer dan één dader aan het werk is. Brandstichtingen zijn dikwijls moeilijk. Vaakl moet je rekenen op een betrapping op heterdaad, goede getuigen of een zware 'fout' van de verdachte. Maar door het in de openbaarheid te brengen en houden maak je de mensen wel bewuster."