Praatpunt voor anderstaligen 11 juni 2018

02u31 0

Anderstalige personen kunnen morgen, dinsdag 12 juni, van 13.30 tot 15.30 uur vrijblijvend binnenwandelen bij het Praatpunt om hun Nederlands te oefenen tijdens een gezellige (niet-schoolse) babbel met Nederlandssprekenden over alledaagse dingen zoals werk, hobby's, kinderen, familie, enz. Deelnemen is gratis. Het Praatpunt gaat door in Den Travoo, Veststraat 60 in Balen. Praatpunt voor anderstaligen is een initiatief van het OCMW met steun van de dienst mondiale samenwerking. Info: tel. 014/82.98.53. (EJM)