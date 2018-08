Postbode gewond 07 augustus 2018

Een auto van Bpost is gisterochtend rond 7.45 uur op een andere wagen gebotst op het kruispunt van Drieputtekensheide met de Katoenstraat in Balen. De postbode liep daarbij lichte verwondingen op. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Mol gebracht. (JVN)