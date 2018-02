Politie vindt cannabisplantage bij veroordeelde 23 februari 2018

Aan de steenweg op Leopoldsburg in Balen vond de politie woensdagavond een kleine cannabisplantage. De agenten botsten eerder toevallig op de plantage, want ze waren eigenlijk op zoek naar een man die onder elektronisch toezicht staat. "Tijdens de controle vonden we niet de persoon zelf, maar een kleine cannabisplantage met 10 planten", luidt het bij de politie. "De plantage zou van de broer van de man zijn, die deze laatste onderdak bood." Er werd ook een handleiding voor een plantage gevonden, de man die onder elektronisch toezicht staat, is voorlopig nog spoorloos. (MVBO)