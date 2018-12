Politie betrapt vier wildcrossers in bos Jef Van Nooten

03 december 2018

14u30 4 Balen De lokale politie in Mol heeft zaterdag vier motorcrossers betrapt op wildcrossen. Hun motors werden in beslag genomen. Ze moesten ook hun rijbewijs inleveren.

Agenten van de politiezone Balen-Dessel-Mol voerden zaterdag tussen 8 uur en 1.30 uur een controle uit op het wildcrossen in de omgeving van Rauw in Balen. “Daarbij werden vier motorcrossers onderschept in bosgebied dat verboden is voor motorvoertuigen. Hun motorfietsen werden in beslag genomen en hun rijbewijzen ingetrokken”, vertelt een woordvoerder van de politie.

“Het Bosdecreet verbiedt elke vorm van gemotoriseerd verkeer in bossen, natuurgebieden en op heidevlakten. Uitzondering hierop is wanneer dit nodig is voor het beheer en de bewaking van het grondgebied of voor hulp aan personen in nood. Om de veiligheid van wandelaars en fietsers te waarborgen in onze natuurgebieden, zal de lokale politie Balen-Dessel-Mol zulke controles in de toekomst zeker nog herhalen.”

De politiepatrouille slaagde er tijdens de actie ook in om een bestuurder te vatten die op de Zuiderring in Mol het gaspedaal had ingedrukt tot 160 kilometer per uur. De chauffeur moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren.