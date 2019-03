Politie betrapt dealer met frigobox vol drugs Jef Van Nooten

12 maart 2019

14u27 0 Balen De 23-jarige Stef M. uit Balen werd in juli 2018 betrapt met een frigobox vol drugs. Kort nadat hij onder voorwaarden werd vrijgelaten, liep hij opnieuw tegen de lamp. De man riskeert nu een gevangenisstraf van 23 maanden.

De politie merkte op 24 juli vorig jaar twee verdachte auto’s op aan de sporthal in Balen. Stef M. was net uit zijn wagen gestapt en had als passagier plaatsgenomen op de achterbank van de andere auto. “Bij controle door de agenten bleek hij in het bezit van een frigobox die gevuld was met verschillende soorten drugs, inclusief de boekhouding met namen (van afnemers, red.) en bedragen er op”, verduidelijkt de aanklager.

Stef M. gaf aan de onderzoeksrechter toe dat hij al 2 jaar drugs verkocht. Hij werd onder strenge voorwaarden vrijgelaten, maar van die voorwaarden trok de jongeman zich niks aan. Eind 2018 liep hij al opnieuw tegen de lamp. Hij had zijn drugshandel gewoon voort gezet. Voor de combinatie van drugshandel en verboden wapenbezit vordert het parket 23 maanden cel en een geldboete.

De advocaat van M. hoopt op een voorwaardelijke straf. “Hij heeft op jonge leeftijd geëxperimenteerd met drugs en dat is wat uit de hand gelopen. Aanvankelijk gaf hij wat aan vrienden. Toen hij zonder werk viel, was het een manier om te overleven.”

Vonnis op 26 maart.