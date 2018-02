Playmobil-feest in De Bleukens 27 februari 2018

02u41 0

De vzw Connect to Smile organiseert op 3 en 4 maart haar 3de internationale Playmobil-weekend in sportcomplex De Bleukens aan Hoolsterberg 36. De leden van de vzw uit België, Nederland, Duitsland en Luxemburg stellen in de sporthal 18 zogenoemde diorama's op. Dat zijn bouwwerken of landschappen van soms wel 10 meter bij 5 meter met diverse thema's: middeleeuwen, visserij, geschiedenis, fantasy, landelijk en stadsleven. Behalve de diorama's zijn er tal van verkoopstandjes met Playmobil-onderdelen. Voor de kinderen is er een ruim aanbod aan animatie. De Balense Kunstkring KuBa zal aanwezig zijn en enkele van hun leden exposeren er nieuwe werken. De Olmense Zoo stelt een aantal vouchers ter beschikking waarmee kortingen van 25 % verkregen wordt bij een bezoek aan de dierentuin, geldig tot 30 juni 2018. Ook de gemeente Balen verleent haar medewerking.





Op zaterdag 3 maart is de Playmobil-beurs geopend van 10 tot 18 uur, op zondag 4 maart van 10 tot 17 uur. De toegangsprijs bedraagt 3 euro, kinderen kleiner dan 1 meter mogen gratis komen kijken. (EJM)