Peter Berkmans: "Bedrijf in slechte papieren? Dat hoor ik al 27 jaar"

Peter Berkmans (47) is al aan zijn 27ste jaar bezig als arbeider bij Nyrstar. Na zijn studies ging hij meteen aan de slag bij het bedrijf. De onderhoudstechnieker voelde de afslanking al een tijdje aankomen. "Je voelde wel dat er iets op til was, we wisten dat ze met dat onderzoek bezig waren. Het bedrijf zit in moeilijkheden, dat is niets nieuws voor ons. In die 27 jaar heb ik al wel wat afslankingen meegemaakt. Die gebeurden wel allemaal op een sociaal verantwoorde manier. De directie heeft enkel aangekondigd dat dit nodig was om sterker in de zinkindustrie te staan, verdere uitleg moet nog volgen." Dat er tegelijkertijd 11 nieuwe jobs bijkomen, begrijpt Peter niet. "Dat vind ik maar raar, ik weet niet hoe ik daarop moet reageren. Als ik moet vertrekken bij Nyrstar, zou dat alvast een zware slag zijn." (WDH)