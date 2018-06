Pastorij Vertelling met Nele Goossens 14 juni 2018

Cabaretière Nele Goossens brengt op zaterdag 16 juni 'Dag Janine en dag José' in de tuin van de pastorij van Olmen (Pastorijstraat), meteen haar derde onewomanshow. Tijdens deze Pastorij Vertelling neemt Nele de aanwezigen mee naar haar privésituatie. Ze heeft eindelijk een eigen huis gekocht, waaraan nog heel wat verbouwd moet worden. Tussen al dat ruwe werkvolk voelt ze zich helemaal in haar sas. Maar dan moet ze haar omgeving leren kennen: de bakker, de bloemist, de kruidenier om de hoek en vooral die eigenaardige buren, de Limburgse Janine en de praatwaterval José.





De toegang is gratis en de voorstelling begint om 20 uur, men kan er terecht vanaf 19 uur en de organisatoren vragen om een eigen stoeltje mee te brengen. Het einde van de voorstelling is gepland omstreeks 22 uur. (EJM)