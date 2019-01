Pas verhuisd en nu dakloos na brand in chalet Jef Van Nooten

20 januari 2019

16u47 0 Balen Aan de Rothsveldweg in Balen is zondagmiddag een chalet uitgebrand. De bewoners en hun zoon ademden rook in, maar mochten na verzorging het ziekenhuis verlaten.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Een parketdeskundige ging ter plaatse om dat te achterhalen. Maar volgens burgemeester Johan Leysen gaat het zo goed als zeker om een accidentele brand. “De chalet is volledig uitgebrand en is onbewoonbaar door de brand”, zegt Johan Leysen. “De chalet werd bewoond door een koppel met hun zoon (21).”

De bewoners zijn Nederlanders die zes maanden geleden in Balen kwamen wonen. Omdat zij geen familie in de buurt hebben, zorgt de gemeente voor een noodwoning. “Ze zijn door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren niet gewond, maar stonden plots in hun slaapkledij op straat en hadden wat rook ingeademd.”

Huisdieren ongedeerd

De bewoners mochten vrij snel het ziekenhuis verlaten. Ook hun huisdieren bleven ongedeerd. Enkele kippen moesten de brand wel met hun leven bekopen. “In de chalet bevonden zich enkele honden, huskies”, aldus nog Johan Leysen. “De bewoners konden die in veiligheid brengen en in het kippenhok zetten. Jammer genoeg hebben ze daar enkele kippen dood gebeten”, besluit Johan Leysen. “De honden worden voorlopig ondergebracht in een asiel.”