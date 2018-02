Partijen vieren Vastenavond met hanenkap 09 februari 2018

02u55 4 Balen Olmen maakt zich klaar voor de vastenavondviering. In de Balense deelgemeente gebeurt dat nog op zeer traditionele wijze. Vijf partijen vieren drie dagen carnaval met onder meer een hanenkap op het programma en het zingen van een soort van protestlied voor het Balense schepencollege.

De partijen Over de Vaart, Hamsehoeve, Germeer, Olmen Posse en Blauw-Geel tellen ieder ongeveer honderd leden. Op zondag 11 februari beginnen de festiviteiten om 13.30 uur met een verklede carnavalsfuif voor kinderen tot twaalf jaar in de lokalen van FC Germeer, om 16.30 uur gevolgd door een hanenkap voor kinderen. Om 21 uur is er die dag het eerste carnavalsbal van Geel-blauw in PC Olmen.





Eeuwenoud

Maandag 12 februari trekken in de voormiddag alle partijen en groepen kinderen op bedeltocht. Om 15.30 uur starten er kinderspelen in Germeer. De hanenkap is een eeuwenoud gebruik dat in Olmen nooit zal ontbreken met Vastenavond. Om 16 uur trekken de vijf partijen zich terug in hun lokalen om er met een hanenkap hun koning en 'ordenance' te kronen. De persoon die als eerste de kop van een dode haan kan afhakken die ondersteboven in een mand hangt is voor een jaar de koning van zijn partij. Om 21 uur openen op maandagavond de carnavalsbals in Olmen Sport (Over de Vaart), Hoef Sport (Hamsehoeve) en Germeer bij de gelijknamige partijen.





Balen is van Olmen

Dinsdag 13 februari gaan alle partijen op kroegentocht. Naast de partijleden zijn uiteraard vele andere Olmenaren ook op post. Om 13.30 uur stipt wordt de Olmense Markt volledig vrijgemaakt voor het defilé. In aanwezigheid van burgemeester en schepenen komen de partijen de markt opgemarcheerd, onder begeleiding van trommels en klaroenen. De koningen worden onderscheiden en alle Olmenaren heffen in koor ongetwijfeld het lied aan waarin ze luidkeels de burgemeester uit Balen duidelijk maken dat Balen een deelgemeente is van Olmen (Olmen heeft de gemeentefusie uit 1976 nooit verteerd, red.). Om 20 uur starten de laatste bals in Germeer, Olmen Sport (Over de Vaart) en Hoef Sport (Hamsehoeve). (EJM)