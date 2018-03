Parkeer- en doorgangs- verbod in centrumstraten voor jaarmarkt 14 maart 2018

Nog tot dinsdagochtend 20 maart geldt een parkeerverbod in de centrumstraten voor Balen Jaarmarkt. De bewoners van de centrumstraten worden gevraagd hun voertuigen in de straten tijdig te verwijderen. Auto's die toch blijven staan, worden weggesleept.





Sinds vannacht geldt in de volgende straten een parkeerverbod omdat de kermiswagens arriveren vanaf woensdagmorgen: Markt, Stationsstraat en Stationsplein, Bevrijdingsstraat, Alfons Dierckxstraat en een deel van de Benoit Belmansstraat. Het parkeerverbod blijft gelden tot dinsdagochtend 20 maart.





De bib en vrijetijdscentrum De Kruierie in de Bevrijdingsstraat zijn in deze periode met de auto enkel bereikbaar via de parking die enkel bereikbaar is via de Berg. Er kan geparkeerd worden op de ruime parking in de Boudewijnlaan, die op een minuutje wandelen ligt.





Voor de kraampjesmarkt op maandag 19 maart geldt er van middernacht een parkeer- en doorgangsverbod in een deel van de Vaartstraat, Kerkstraat en Steegstraat. Er is een omleiding via Deliestraat, Europalaan en Vredelaan.





Het kruispunt op de Markt en de aanpalende straten blijven eveneens tot dinsdagochtend 7 uur afgesloten voor de veiligheid van de kermisgangers.(EJM)