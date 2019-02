Overweg Veststraat afgesloten van 2 tot en met 20 maart Wouter Demuynck

25 februari 2019

19u07 0 Balen In opdracht van Infrabel worden er van zaterdag 2 maart tot en met woensdag 20 maart werken uitgevoerd aan de overweg in de Veststraat, die dan volledig afgesloten is. Het treinverkeer wordt in het weekend van 9-10 maart en 16-17 maart volledig onderbroken.

Automobilisten volgen van 2 tot en met 20 maart de omleiding via de Steegstraat, Vaartstraat, A. Dierckxstraat, Stationsstraat en Gasthuisstraat. Fietsers en voetgangers volgen door de week ‘s nachts en in het weekend in de Veststraat de omleiding via de Benoit Belmansstraat, Stationsstraat en Gasthuisstraat. Op weekdagen kunnen ze overdag stapvoets passeren.

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk ‘s nachts en in het weekend plaats om het treinverkeer minimaal te hinderen. In het weekend van 9-10 maart en 16-17 maart zal het treinverkeer wel volledig onderbroken zijn. Er rijden dan vervangbussen tussen de stations van Balen en Leopoldsburg. De aangepaste reistijden kan je bekijken op www.b-rail.be.