Oude boerderij gaat in vlammen op 22 juni 2018

In de Vlasstraat in Balen is gisteravond een oude boerderij volledig uitgebrand. Het is niet meteen duidelijk of het gebouw al dan niet bewoond was. Het aanpalende huis kon worden gevrijwaard.





De brandweer van de zone Kempen moest gisteren omstreeks 20.30 uur uitrukken naar de Vlasstraat in het Balense gehucht Wezel. De opgeroepen ploeg trof er een boerderij die in lichterlaaie stond. "Het was niet duidelijk of het gebouw permanent bewoond was", vertelt Balens burgemeester Johan Leysen (CD&V), die ook ter plaatse kwam. "Soms verbleef er wel iemand, maar wellicht diende het huis niet als vaste verblijfplaats. De jongste dagen zagen de buren er in elk geval geen beweging." Het pand dat tegen de getroffen boerderij stond, is bewoond door een jong gezin. "De brandweer kon die woning gelukkig redden", gaat Johan Leysen verder. "Op het eerste gezicht was er weinig of geen schade."





Eind vorige maand waren er in de omgeving, meer bepaald in Mol en Lommel, op korte tijd vier branden in leegstaande gebouwen. Toen rezen er vermoedens dat er een brandstichter actief was in de regio. Zou deze brand daar dan ook in kunnen kaderen? "Op dit moment heb ik niet gehoord van concrete aanwijzingen in die richting, maar we mogen niets uitsluiten", aldus nog burgemeester Leysen. "Om die reden gaan we het parket vragen om zeker een branddeskundige ter plaatse te sturen." (KDC)