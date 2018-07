Opnieuw verdachte brand in Balen NIEUW DOELWIT: SCHUUR MET TWEE AUTO'S EN LANDBOUWMACHINES WOUTER DEMUYNCK

20 juli 2018

02u33 0 Balen In de nacht van woensdag op donderdag is aan Breden Els de schuur van loon- en grondwerker Ronny Mols uitgebrand. Twee oudere auto's gingen in vlammen op en twee landbouwmachines zijn niet meer te herstellen. Mogelijk is de brand weer het werk van de pyromaan die Balen en omstreken al weken in de ban houdt.

Was de brand van woensdagnacht weer het werk van de pyromaan? De brand wordt alvast als verdacht beschouwd en het parket van Turnhout stuurde gisteren een branddeskundige ter plaatse. Het resultaat van het onderzoek wordt vermoedelijk vandaag bekendgemaakt. In de schuur stonden twee auto's en verschillende landbouwmachines, die vooral als reserve gebruikt werden.





Zelf brandweervrijwilliger

Ronny Mols is zelf al 25 jaar vrijwilliger bij de brandweer van Balen, maar woensdagavond was hij niet aangemeld. "Mijn zoon was net terug van vakantie en ik was hem op de luchthaven gaan oppikken", vertelt Ronny Mols. "Opeens kreeg ik van een buurvrouw een telefoontje om te zeggen dat mijn schuur in brand stond. Ze was wakker geworden van de knallen van de banden die ontploften."





Nadat Ronny Mols eerst was aangekomen, arriveerden zijn collega's rond 1.30 uur. "Het vuur ging wel tot 4 meter hoog. Ik zag al snel dat die twee auto's verloren waren. Ik heb dan aan mijn collega's gevraagd om een tegenaanval uit te voeren op de brand die mijn spuitmachine zou vernield hebben. Zo hebben we die spuitmachine gelukkig kunnen vrijwaren. Het heeft wel nog tot 4 uur geduurd alvorens de bluswerken afgerond waren."





Gisterenvoormiddag moest Ronny Mols wel nog zelf als brandweerman komen nablussen omdat het vuur nog aan het nasmeulen was.





De brand is de zoveelste verdachte brand in de regio van Mol, Balen en Lommel sinds eind mei. Ronny Mols twijfelt er niet aan dat het om brandstichting gaat. "Die auto's staan hier al zeker een jaar stil. Ik had nooit verwacht dat ook in mijn schuur brand zou gesticht worden. Je bent er niet meer gerust in om iets achter te laten. Vandaag is het dit, morgen is het weer iets anders. Gelukkig hebben we onlangs nog een kraan verplaatst die eerst hier stond. Maar er sowieso veel schade. Het zijn dan wel reservemachines voor mijn bedrijf, maar de zaaimachine en spuitmachine kosten samen al snel 5.000 euro. Het is de moeite niet meer om ze te herstellen want de darmen zijn allemaal verbrand."





Rallycross

Ronny Mols doet in zijn vrije tijd aan rallycross. Enkele jaren geleden had hij twee oudere Opels op de kop getikt om daarvan de onderdelen te gebruiken. "Hun waarde ligt samen op zo'n 2.500 euro, maar het is vooral jammer omdat je die wagens niet meer aan zo'n goedkope prijs vindt. Ook de schuur zelf moet helemaal afgebroken en heropgebouwd worden."