Ophaalbrug Nyrstar zes weken afgesloten 16 februari 2018

02u44 0 Balen De ijzeren ophaalbrug over het kanaal bij de toegang tot het bedrijf Nyrstar in Balen-Wezel zal van 19 februari tot en met 30 maart afgesloten worden. De brug krijgt in die periode een grondige onderhoudsbeurt. Tijdens de onderhoudsperiode is de oversteek van het kanaal enkel mogelijk via een drijvende constructie toegankelijk voor voetgangers, fietsers en bromfietsers. De omleiding voor vrachtwagens, auto's en moto's loopt via een tijdelijke doorsteek langs het Kristalpark in Lommel.

De industriezone Driehoek in Balen-Wezel blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk via de aansluiting industrieterrein Kristalpark Lommel. Deze doorsteek wordt lichtjes aangepast en toegankelijk gemaakt en zal enkel gedurende de periode van de werken aan de Nyrstarbrug open zijn. Het vracht- en autoverkeer moet dus via het rondpunt op de Zuiderring (N71) de omleidingsborden volgen om in industriezone Driehoek te geraken.





Op grondgebied Lommel worden vanaf 19 februari ook bijkomende maatregelen genomen om het sluipverkeer vanuit Kerkhoven naar het industrieterrein een halt toe te roepen. In functie daarvan zijn (nieuwe) afsluitingen voorzien ter hoogte van de Buskruitstraat en de Nieuwe Vosvijvers en ter hoogte van het fietspad op het einde van de Zandstraat in Lommel. (EJM)