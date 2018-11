Opening nieuw jeugdcentrum Biesakker





Jean Eykmans

29 november 2018

14u26 0

De jeugdbewegingen Speelplein Biesakker Balen, KSA Balen, KLJ Balen en Chiro Balen slaan zaterdag 1 december de handen in mekaar en organiseren de feestelijke opening van het splinternieuwe jeugdcentrum Biesakker in de Sint-Andreasstraat 2. Enkele maanden geleden werd het tot op de draad versleten Biesakker-centrum afgebroken en bouwde het gemeentebestuur een nieuw, hedendaags jeugdcentrum. Zaterdagnamiddag is er een flinke brok kinderanimatie mét aankomst van Sinterklaas. Tegelijk staat een streekbierennamiddag op het programma en kan er gesmuld worden van diverse lekkere gerechten. Voor de openingsfuif doen de inrichters beroep op 3 DJ’s: om 21 uur Marc Bouwens, om 23 uur Toon Gielen en om 1 uur sluit DJ Borg de openingsdag af. De bezoekers van de jeugdfuif worden gevraagd om zeker hun identiteitskaart op zak te hebben.