Open Vld, maar dan met een Plus 22 maart 2018

02u53 0

De Balense liberalen stappen naar de gemeenteraadsverkiezingen met een aangepaste partijnaam: Open Vld wordt Open Vld Plus. "Wij zijn en blijven liberalen. Om dit alles nog meer kracht bij te zetten, en onze "Open" nog meer te benadrukken stellen we onze partij ook open voor mensen zonder een partijkaart. Met dit positief project stellen we onze kernwaarden boven de partij en benadrukken we het openstaan voor nieuwe mensen, met nieuwe ideeën. Het staat voor meer overleg, meer inspraak, meer participatie aan het beleid en meer communicatie", aldus Elly Vanwaelderen, voorzitster Open Vld Balen-Olmen. (EJM)