Ontdek Olmen met Hap en Trap 16 juni 2018

Landelijke Gilde Olmen organiseert op zondag 1 juli de Olmense Hap en Trap. Tijdens een fietstocht van 40 km door het landschap van de Grote Nete kan men kennis maken met een melkveebedrijf, een paardenstoeterij en een varkensbedrijf. Onderweg worden versnaperingen aangeboden. De tocht start en komt aan in de Schanshoeve van Johan en Marita Wellens-Geypen in de Klaashoevenweg 1. De start kan genomen worden tussen 13.30 en 15 uur. Voor wie wil is er ook spek met eieren. Deelnemen kost 10 euro. Info: http://olmen.landelijkgilden.be/. (EJM)