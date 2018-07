Ontdek bij De Schieve hoe je bier brouwt met hete kasseien 26 juli 2018

02u37 0 Balen Brouwerij De Schieve aan de Oosthamse Steenweg in Olmen zet zondag 29 juli van 11 tot 18 uur de deuren open voor het publiek. Frank Mannaerts en partner Inge openden er in 2013 Café De Schieve en brengen er sindsdien de brouwsels aan de man en vrouw.

Frank is al jarenlang gepassioneerd door het bierbrouwen, volgde brouwerijschool in Gent en besloot om in Olmen een degustatielokaal met een groot terras te openen. Ondertussen vinden steeds meer bierproevers de weg naar De Schieve.





Zondag zet Frank de deuren van zijn brouwerij open en toont hij hoe zijn Schieve Tripel, Schieve Hop, Schieve Donker en vooral de Schieve Oakbrewed tot leven brengt. Vooral de Oakbrewed is een verhaal apart. Voor dat procédé gaat Frank eeuwen terug in de tijd, van toen de bieren nog in houten tonnen gebrouwen werden.





Harry Potter

"Omdat die houten vaten niet op vuren konden gezet worden, ging men kasseien of stukken rotsen opwarmen tot 1.000 graden Celsius. Ik doe hetzelfde en laat die hete stenen vervolgens zakken in mijn brouwsels.", zegt Frank, voor wie het bierbrouwen een passie is, maar toch steeds een hobby is gebleven. Deze spektakelrijke manier van brouwen - het heeft iets Harry Potter-achtig - en nog zo veel meer toont Frank Mannaerts volgende zondag in zijn brouwerij. De bezoekers kunnen alles vanop de eerste rij meebeleven. De toegang is gratis en uiteraard kunnen alle Schieve-brouwels gedegusteerd worden. (EJM)