Omloop van de Zuiderkempen 05 september 2018

02u27 0

De sportraden en -diensten van de gemeenten Balen, Dessel, Kasterlee, Laakdal, Meerhout, Mol, Retie en de stad Geel organiseren op zaterdag 8 september de Omloop van de Zuiderkempen. Zowel echte wielertoeristen als recreatieve fietsers komen aan hun trekken tijdens de 2de editie van deze fietsdag van de Sportregio Zuiderkempen.





Vanuit 8 startplaatsen - een per locatie - kunnen vanaf 8 uur tochten aangevat worden van 140, 85, 80, 48 en 25 kilometer. Overal zijn bevoorradingsposten voorzien die open blijven tot 17 uur. De deelnameprijs bedraagt 3 euro voor leden van de VWB-Cycling Vlaanderen en NFTU. Niet-leden betalen 5 euro.





De start- en rustlocaties zijn: Sporthal De Bleukens (Hoolsterberg 36) in Balen, Codagex Xperience Center (Zandbergen 105) in Dessel, Sporthal Axion (Zwaardvoerderspoor 1) in Geel, Sporthal Duineneind (Duineneind 1) in Kasterlee, Sporthal Kwade Plas (Kwade Plas 1) in Veerle-Laakdal, Sporthal De Duizendpoot (Schoolstraat 1) in Meerhout, Sporthal Den Uyt (Rode Kruislaan 20) in Mol en CC Den Dries (Kerkhofstraat 37) in Retie. (EJM)





