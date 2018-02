Olmense Zoo zoekt namen voor pasgeboren aapjestweeling 03 februari 2018

03u15 0 Balen Afgelopen woensdag beviel een witoorpenseelaapje in de Olmense Zoo van een gezonde tweeling. Na het overlijden van het oudste mannetje kunnen de kleine aapjes met witte pluimoren nu opnieuw in familieverband leven. De zoo is nu nog op zoek naar een naam. Via Facebook kan je alvast je suggesties - beginnend met de letter T - doen.

Toen het oudste mannetje in de groep witoorpenseelaapjes overleed, viel de familie uiteen. "We hebben dan een mannetje - Pablo - uit een andere dierentuin overgebracht en voorgesteld aan O-Livia, de volwassen dochter binnen onze groep witoorpenseelaapjes", vertelt bioloog Robby Van der Velden. "Het klikte meteen en zo zijn er nu twee kleine aapjes geboren. Dit gezinnetje van vier kan nu uitgroeien tot een grotere groep, want deze aapjes leven in familieverband, zelfs als de jongen volwassen zijn. Als er een van de ouders overlijdt, begint de cyclus opnieuw." Witoorpenseelaapjes behoren tot de kleinste aapjes ter wereld en wegen ongeveer evenveel als een pakje boter. Ze leven voornamelijk in het tropisch regenwoud van Zuid-Amerika.





Eerste letter: T

De voorstellen voor de namen van de tweeling mogen nog tot 14 februari ingezonden worden op de Facebook-pagina van de Olmense Zoo. De zoo is op zoek naar Zuid-Amerikaanse namen die beginnen met de letter T. Benamingen met een onderliggende betekenis hebben een streepje voor. Zo heeft papa Pablo zijn naam te danken aan schilder Pablo Picasso. De ideale naam voor een witoorpenseelaapje. (WDH)