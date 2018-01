Olmense Zoo lokt dubbel zo veel volk DIERENTUIN EXACT 50 DAGEN OPNIEUW OPEN WOUTER DEMUYNCK

Vandaag is het 50 dagen geleden dat de Olmense Zoo weer open ging. Intussen is het goed gesteld met het dierenpark. Sinds de heropening tot de start van de kerstvakantie kwamen al 3.738 bezoekers een kijkje nemen, een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar.

Het nieuws sloeg in als een bom: op 11 oktober kondigde minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) aan dat de Olmense Zoo met onmiddellijke ingang de deuren moest sluiten. Regels rond dierenwelzijn zouden al jarenlang overtreden worden. Voorbeelden waren onder meer dieren die niet of onvoldoende konden schuilen voor regenweer of dieren die te veel gekweekt werden, met plaatsgebrek tot gevolg.





Manager Wim Verheyen in het verblijf van de franjeaap.

Het dierenpark bleef niet bij de pakken zitten. Wim en Els Verheyen, de kinderen van eigenaar Charel Verheyen, namen de dagelijkse leiding over van hun vader. Tot grote tevredenheid van minister Weyts werkten zij mee aan oplossingen, waardoor de zoo haar vergunning terugkreeg. Op 18 november was er de officiële heropening. Sindsdien doet de zoo het qua bezoekersaantallen veel beter dan vorig jaar. Vanaf de opening in november kwamen er tot het begin van de kerstvakantie tijdens de weekends 3.738 bezoekers, een verdubbeling vergeleken met de 1.877 bezoekers in dezelfde periode in 2016.





"Of dat nu aan alle commotie ligt, durf ik niet te zeggen", blijft Wim Verheyen voorzichtig. "Het weer was bijvoorbeeld ook redelijk zacht. Tijdens ons evenement MidWinterNacht, dat begin december voor het eerst werd georganiseerd, merkten we wel opmerkelijk hoge bezoekersaantallen op die wellicht te wijten zijn aan het nieuws rond de zoo. We hadden zo'n 300 bezoekers verwacht, maar met 2.000 bezoekers werd het een ware overrompeling."





Ook tijdens de kerstvakantie was de zoo alle dagen open. Daar liggen de cijfers in vergelijking met vorig jaar iets dichter bij elkaar. In 2016 waren er 1.378 bezoekers, dit jaar zijn dat er momenteel 1.442. "Maar we hebben nu nog het laatste weekend van de vakantie voor de boeg", maakt Verheyen een kanttekening. "Dit jaar heeft het ook veel geregend tijdens de vakantie." De directie heeft inmiddels alle aanpassingen doorgevoerd die Dierenwelzijn had opgelegd. "Wettelijk zijn we met alles in orde. We hebben onder meer betere verwarming en meer schuilplaatsen voorzien. We zijn wel van plan om nog extra aanpassingen te doen, op veel vlakken zien we nog verbetering mogelijk. Het verblijf van de chimpansees werd bijvoorbeeld goedgekeurd, maar wij vinden het gedateerd en willen het dus vernieuwen. Al zal dat nog niet voor dit jaar zijn. Daarnaast zijn we ook op langere termijn aan het kijken door een masterplan op te stellen. Dat houdt in dat we niet zomaar ergens een verblijf zullen zetten, maar steeds kijken of het past in het totaalplaatje van de zoo."