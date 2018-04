Olmense Zoo beschemt bedreigd roofdier 04 april 2018

De Olmense Zoo is mee in een project gestapt voor het behoud van de fossa, katachtig roofdier. Eén van de mannetjes van de Olmense Zoo verhuist binnenkort in ruil voor een fossa-vrouwtje.





De dierentuin in Olmen is voor het eerst ingestapt in een EEP-programma (European Endagered species Programme) om bedreigde diersoorten te beschermen. "We participeren sinds kort in het soortbehoud van de fossa, een katachtig roofdier uit Madagaskar waarvan de populatie in gevangenschap nood heeft aan uitbreiding", zegt Wim Verheyen van de Olmense Zoo. (JVN)