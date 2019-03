Olmense partijen kronen hun koningen met hanekap Jean Eykmans

04 maart 2019

Het carnavalgeweld brak maandag pas goed los in Olmen. Ondanks het barslechte weer - regen en harde wind - trokken de vijf carnavalspartijen maandagvoormiddag op bedeltocht door de straten. Ook de kinderen hielden die traditie in ere en zongen aan de deuren voor een cent of een snoepje. Maar omstreeks de klok van vier uur werd het pas echt menens. Dan kwamen de partijen Blauw-Geel, Over de Vaart, Hamsehoeve, Germeer en Olmen Posse naar buiten om met hun hanekap de koningen en koninginnen aan te duiden. Nadat op de vijf locaties het “lied van den haan” werd aangeheven werd ofwel per fiets, op een rad of geblinddoekt om ter snelst de kop van een dode haan afgehakt. Op alle plaatsen was er een grote belangstelling en veel ambiance. Eens de koningen, koninginnen en ordenances gekend, volgde een triomfantelijke rondgang door de centrumtraten van Olmen. Maandagavond ging het carnavalsfeest verder met als bij de partijen Over de Vaart, Hamsehoeve en Germeer. Dinsdagmiddag, als de carnavalgangers hun eerste roes hebben uitgeslapen, is er de al even traditionele défilé op de Olmense Markt waar de winnaars van de hanekap veremerkt worden door burgemeester Johan Leysen, al zal die ongetwijfeld in gezangen te horen krijgen “Balen is van Olmen”, waarmee de Olmenaren de mannen van Balen-Centrum andermaal te kennen geven dat de fusie tussen Balen en Olmen in 1976 geen goede zet was!