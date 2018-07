Olmense Markt wordt autoluw SITE VAN OUDE PASTORIJ WORDT TOEGANGSPOORT VOOR FIETSERS JEAN EYKMANS

02u24 0 Balen De Markt van Olmen, die nu een groot stenen plein is, zal straks een metamorfose ondergaan. Het gemeentebestuur wil de markt autoluw maken en het moet ook de centrale plaats worden voor manifestaties, zoals carnaval. De historische site van de oude (gerestaureerde) pastorij aan het kanaal kan de toegangspoort voor fietsers naar het centrum worden.

Wat ruim twee jaar geleden begon met een bevolkingsenquête omtrent een toekomstvisie voor het centrum van Olmen resulteert in een 'Woonomgevingsplan Olmen21'. "Belangrijk daarbij is dat gronden geen minwaarde ondergaan: landbouwgrond blijft landbouwgrond, bouwgrond blijft bouwgrond in onze plannen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Kenis (CD&V). "De Olmense Markt is nu een wat desolaat plein met alleen maar klinkers en slechts enkele boompjes, en doorgaand verkeer. Dat willen we veranderen in een autoluw plein met banken en planten, dat voor auto's enkel via het Kerkplein bereikbaar is. De banken en het groen op het plein zullen op mobiele constructies staan, zodat het centrumplein kan blijven gebruikt worden voor de traditionele evenementen die daar al langer doorgaan, zoals het carnaval, de rommelmarkt of de Paasjogging. Op de Markt promoten we de vestiging van horecazaken. Parkeerplaatsen voorzien we op maximum drie minuutjes stappen. De Veldstraat willen we als winkelstraat behouden en uitbreiden. De site van de gerestaureerde oude pastorij in de Pastorijstraat zien we als doorgang vanaf de kanaaldijk naar het centrum van het dorp. In het binnengebied willen we een padennetwerk ontwikkelen waardoor zowel de bewoners als bezoekers en toeristen zich op een rustige en veilige manier kunnen verplaatsen", zegt schepen Kenis.





Bouwproject

Een eerste bouwproject dat in de geest van het Woonomgevingsplan Olmen21 geraliseerd zal worden is de bouw van een appartementencomplex op de hoek van de Olmense Markt en Kerkplein, naast de kerk. "Om het karakter van het dorp te bewaren kiezen wij voor een landelijke baksteenarchitectuur. Ook in de Veldstraat, op het plein naast de krantenwinkel, staat een nieuwbouwproject met handelsruimten op stapel", zegt Bert Kenis.





Het Woonomgevingsplan Olmen21 wordt momenteel door het Antwerps provinciebestuur aan een laatste toets onderworpen. In september gaat het dossier naar Gecoro en gemeenteraad voor goedkeuring zodat het in 2019 effectief van kracht zal zijn.





Personen die bouw- of verbouwplannen hebben in de centrumgebied van Olmen kunnen steeds vrijblijvend terecht bij Sigrid Vanstraelen (omgevingsambtenaar), tel. 014/74.40.81 of via olmen21@balen.be, en bij schepen Bert Kenis, tel. 0476/02.31.52.