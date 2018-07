Olmen United wint levend tafelvoetbaltornooi 25 juli 2018

Aan Café Staminee in de Processiestraaat in Olmen ging een levend tafelvoetbaltornooi door. In een grote opblaasbaar voetbalspel kwamen 6 teams van 7 personen tegen mekaar uit. Olmen United, een gelegenheidsteam bestaande uit Olmense jongeren, won het tornooi én een gratis vat bier dat door cafébazin Britt werd uitschonken aan de winnaars. En het vat werd door de winnaars ter plekke geledigd! Voor het tweede deel van het programma werd de actie verplaatst naar een groot podium waar 2 optredens doorgingen. Eerst kwam de covergroep Na Apers aan de beurt. Het publiek ging pas helemaal uit de bol bij het optreden van Purple Haze, bestaande uit bandleden uit Balen-Hulsen.





(EJM)