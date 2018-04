Oldiesavond bij FC Germeer 11 april 2018

Amateurvoetbalclub FC Germeer organiseert op zaterdag 14 april een oldiesavond in het clublokaal in de Heistraat 42 in Olmen. Vanaf 20 uur worden er oldies gespeeld uit de 50, 60 en 70, de bijhorende filpmjes zijn op een groot scherm te zien. De dj van dienst is Cobra. De toegang is gratis. (EJM)