OCMW neemt RolMobiel in gebruik 23 januari 2018

Op initiatief van OCMW Balen en met steun van het Antwerps provinciebestuur werd gisteren een RolMobiel in gebruik genomen. De RolMobiel is een minibus waarin tot maximaal 4 rolstoelgebruikers met hun begeleiders kunnen vervoerd worden. "De RolMobiel is geschikt voor vervoer van oudere mensen of personen met een beperking. In eerste instantie gebruiken we de RolMobiel voor het vervoer van senioren die naar de dagopvang gaan in Ter Vest in de Rozenstraat en de CADO in de Vaartstraat", aldus OCMW-voorzitter Eric Borgmans.





Ook Antwerps député Bellens woonde de ingebruikname bij. "Om de hiaten op te vulllen die ontstonden door de afschaffing van belbussen door De Lijn willen we als provinciebestuur het vervoersaanbod helpen uitbreiden", aldus Bellens.





Personen die gebruik wensen te maken van dit aangepast vervoer kunnen contact opnemen met Lieze Maes van OCMW Balen. Lieze Maes is telefonisch te bereiken op nummer 014/82.98.33.