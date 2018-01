Nyrstar schrapt 121 jobs VAKBONDEN ZINKSMELTER VERRAST DOOR OMVANG HERSTRUCTURERING WOUTER DEMUYNCK

02u29 0 Foto Vanderveken De vestiging van zinksmelter Nyrstar in Balen. Balen Bij zinksmelter Nyrstar is gisterochtend een herstructurering aangekondigd na een bijzondere ondernemingsraad. De directie heeft de intentie om 121 banen te schrappen, waarvan 95 in Balen. Nyrstar zit al jaren in vieze papieren en liet de voorbije maanden een rendabiliteitsstudie uitvoeren. Opvallend: in 2018 zouden er ook nog 11 nieuwe jobs bijkomen.

De 121 jobs verdwijnen over een periode van twee jaar. De eerste afvloeiing gebeurt in de loop van 2018, de tweede eind 2019. Het gaat om 91 arbeiders en 30 bedienden. In de vestiging van Nyrstar in Balen werken 450 mensen, in Overpelt 120. Volgens de directie is de herstructurering nodig om de toekomst van het bedrijf op langere termijn veilig te stellen. "Dit is zeker geen donderslag bij heldere hemel", reageert ACV-vakbondsman Marc Alexander. "De directie had in maart al aangekondigd dat ze die studie ging uitvoeren. Wat ons wel heeft verrast, is de omvang. We dachten dat dat beperkter zou zijn. Zeker in de productie hadden we minder ontslagen verwacht." Of er protestacties aankomen, is nog niet duidelijk. "Dat is moeilijk om te zeggen, aangezien wij en de werknemers nog niet alle informatie hebben. Over de oorzaak van de ontslagen heeft de directie bijvoorbeeld heel weinig informatie gegeven. Volgende week zouden we meer moeten weten." Tegenover het banenverlies komen er ook nog 11 jobs bij. "Dat gaat om 10 bedienden en één arbeider", vervolgt Alexander. "Netto verdwijnen er dus 110 banen bij Nyrstar: 90 arbeiders en 20 bedienden. Maar ook over de nieuwe jobs is er weinig bekend. Het is niet duidelijk of ze mensen met dezelfde profielen gaan aannemen of niet."





Ook het gemeentebestuur van Balen reageerde ontzet op het nieuws van het herstructureringsplan. "Net nu de economie aan het heropleven is, komt zo'n mededeling keihard aan, zeker voor de betrokken werknemers en hun familie. Nyrstar is immers de grootste werkgever van onze gemeente. Het grootste deel van de werknemers komt dan ook uit Balen, of uit de onmiddellijke regio. Dit bericht treft dus talloze Balense gezinnen", reageert burgemeester Johan Leysen.





Niet eerste keer

Het gemeentebestuur dringt er bij het bedrijf bovendien op aan dat er snel duidelijkheid komt voor de werknemers. "We hopen dat bij het overleg het maximale scenario van ontslagen zoveel mogelijk wordt afgezwakt en dat er maximale begeleiding en vergoedingen komen voor de werknemers die ontslagen zullen worden. Enkel op die manier kunnen de sociale gevolgen voor onze economisch kwetsbare regio zo beperkt mogelijk blijven."





Het is niet de eerste keer dat Nyrstar een herstructurering doorvoert. In oktober 2008 verdwenen er in de vestiging in Balen al eens 155 jobs. Twee maanden later kwam daar nog een afslanking van 15 jobs bij.