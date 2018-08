Nosferatu Aratrum Tuningday 29 augustus 2018

02u33 0

De Balense tuningclub Nosferatu Aratrum - Het Ongelofelijke Team - organiseert op zondag 2 september haar 3de Tuningday. De club die dit jaar 15 jaar bestaat doet dat op het terrein van voetbalclub Olmen Sport aan de Meerhoutsebaan in Olmen. Van 9.30 uur tot 17.30 uur verzamelen er honderden getunede wagens van diverse types en modellen waaronder zeer exclusieve wagens uit binnen- en buitenland: oldtimers, Amerikaanse wagens, zelfs een dragster. De aanwezige wagens dingen allen mee naar diverse prijzen. Er worden aan het eind van de dag meer dan 50 bekers uitgereikt.





Voor de kinderen is er animatie voorzien. De toegang voor het publiek is gratis. (EJM)