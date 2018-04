Nieuwe start voor Olmense Zoo DIERENVERBLIJVEN VERBETERD, MEER EDUCATIEVE BELEVING JEF VAN NOOTEN

03 april 2018

02u38 0 Balen De Olmense Zoo heeft zondag haar zomerseizoen op gang getrapt. Van de voorbije winterperiode maakte de directie gebruik om de dierenverblijven te optimaliseren. "Er waait een nieuwe wind door de Olmense Zoo die ook bezoekers positief zullen ervaren", zegt Wim Verheyen.

De Olmense Zoo heeft de voorbije maanden een metamorfose ondergaan. Wie vandaag door de dierentuin wandelt, ziet totaal andere dierenverblijven dan begin oktober, vlak voor de opgelegde sluiting. De belangrijkste aanpassingen werden reeds tijdens de sluiting doorgevoerd, maar ook sinds de heropening op 18 november (de dierentuin was sindsdien terug geopend in weekends) is er nog veel werk verricht. De opening van het zomerseizoen (tot november is de dierentuin elke dag geopend) betekent voor de Olmense Zoo de start van een nieuw hoofdstuk.





De afgelopen winter stond in het teken van de verbetering van de dierenverblijven. "We staken in het afgelopen laagseizoen de handen uit de mouwen om het verblijf voor dieren nog aangenamer te maken", zegt zaakvoerder Wim Verheyen. "De schildpadden kregen speciale afdaken die de warmte van de hittelampen langer vasthouden, er zijn nieuwe uitkijkposten voor de stokstaartjes, een nieuw nestplateau voor de zeearenden, een opgeknapt eiland voor de ringstaartmaki's, nieuw speelgoed voor neusberen, wolven, cheeta's en panters, enzovoort."





Doorzichtige wanden

Ook studenten dierenzorg gingen creatief aan de slag. "Zo vind je voortaan extra verrijkingsactiviteiten bij heel wat dieren, maar ook hangmatten uit gerecycleerde brandslangen bij de chimpansees. Er wordt ook werk gemaakt van een nieuwe binnenverblijf voor de leeuwen."





Niet alleen voor de dieren is er veel veranderd. Ook voor bezoekers zijn er nieuwigheden. Via doorzichtige wanden bij de nieuwe verblijven kunnen ze een kijkje achter de schermen nemen.





Bezoekers kunnen zich voortaan ook verwachten aan meer educatieve beleving. "De Olmense Zoo zorgt voor meer voederpraatjes en infomomentjes tijdens een bezoek. Deze zijn ter vervanging van de show die in het kader van het nieuwe beleid in de zoo werd geannuleerd. Voortaan kan je als bezoeker drie voedermomenten per dag bijwonen in onder andere de savanne en tropenhal, bij grote roofdieren, primaten, reptielen en roofvogels."





Ook in de toekomst wil de Olmense Zoo nog verder blijven innoveren. "Van een organisch gegroeid familiebedrijf naar een professionele zoo: da's een hele stap. We zitten middenin een grote vernieuwingsaanpak voor onze zoo die we samen met onze bioloog en dierenarts vormgeven. Natuurlijk liggen er heel wat plannen op tafel, maar die vragen veel tijd én geld. We voeren het tempo op, maar het blijft belangrijk om alles stap per stap te blijven bekijken", besluit Wim Verheyen.