Nieuwe school Mondomio zet deuren open 01 september 2018

Mondomio Junior Academy, de nieuwe school die op maandag 3 september de deuren opent, zet vandaag reeds de deuren wagenwijd open.





Van 11 tot 20 uur kan iedereen een kijkje gaan nemen in de voormalige taverne De Gagel in de Steegsebaan 187 waar directrice Debbie Goudriaan (28) en haar medewerkers tot gisteren alles in gereedheid brachten voor de start van het schooljaar.





Tijdens de opendeurdag zal Virginie Claes alles aan mekaar praten. Er zijn optredens en acts voorzien van kinderdisco Zwanzibar, Man of the Wood, de Balense jonge accordeonist Wout Gastmans, Ernesto's Vlooiencircus en de Italiaanse zanger Giovanni Lavella. Daarnaast zijn er workshps voor de kinderen en veel randanimatie. Om 20 uur staat een spectaculaire luchtact op het programma. (EJM)