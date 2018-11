Nieuwe kinéruimte in woonzorgcentrum Nethehof is veel meer dan een fitnesszaal Bewoners fietsen virtueel door toeristische plaatsen

Jean Eykmans

26 november 2018

In woonzorgcentrum Nethehof aan Gerheide in Wezel beschikken de 131 bewoners voortaan over een splinternieuwe en geavanceerde kinéruimte. Het concept van de meerdelige kinéruimte is het resultaat van drie jaren plannen maken door de drie kinesistes van het rusthuis: Anouk, Ellen en Martina. De drie dames kregen van de Armonea-directie drie jaar geleden carte blanche om in leegstaande lokalen de ideale kinéruimte te realiseren. “Tot voor kort waren we verantwoordelijk voor de kine van elk een 40-tal bewoners, ieder op haar afdeling. We brainstormden uren en uren en kwamen uiteindelijk tot dit concept: een gym waar de bewoners aan hun conditie werken en cardio-oefeningen doen, 4 therapieruimten waarvan 3 individuele behandelkamers met een massagetafel en tenslotte een recrearuimte met fit-o-bar waar de gebruikers van de kiné terecht kunnen voor een gezond drankje. In de kiné vind je onder meer 3 hometrainers, 3 Motomeds, een bewegingstrainer voor benen en armen om zelfstandig met elektrische ondersteuning te fietsen is dat, 2 roeitoestellen, een loopband, een trainingsstation met gewichten, verschillende sportramen, massagestoelen, loopbruggen, warmtepacks en medicineballen.” zegt Anouk, terwijl ook Ellen en Martina al even enthousiast het woord nemen.

BOONEN FIETST MEE

Een van de grote blikvangers - ook letterlijk - is het fietslabyrint, een murengroot scherm waarop de fietsende rusthuisbewoners beelden van grote toeristische steden zien voorbijschuiven. De Bom Van Balen, Tom Boonen, mag dan zijn fiets al aan de haak hebben gehangen, grootvader Raymond (87) is haast elke dag op een hometrainer te vinden. “Op die manier zie ik steden en plaatsen waar ik zelf nooit kwam en kan ik er over praten met mijn mede-bewoners.”, zegt opa Boonen.

SOCIAAL CONTACT

“En dat sociaal contact dat we creëren door de mensen in een centrale kinéruimte samen te brengen betekent een grote meerwaarde van dit project. En we gaan nog een stap verder. Ook ons personeel én familieleden van onze bewoners mogen gebruik maken van deze faciliteiten. En of de nieuwe formule aanslaat: we hebben al bewoners die spontaan naar de kinéruimte komen, anderen blijven op eigen initiatief tot anderhalf uur actief bezig, iets wat vroeger ondenkbaar was in de kleinere ruimte of op de eigen kamer. En we gaan nog een stap verder. We willen de kinéruimte ook openstellen voor anderen”, zegt Sarah Van Roey, de directrice van Nethehof. “Zo kunnen onze medewerkers en de familie van onze bewoners ’s namiddags of ’s avonds gebruik maken van de kinéruimte en denken we er aan om externe kinesisten, bijvoorbeeld startende jonge kinesisten, gebruik te laten maken van onze kinéruimte. De groep Armonea is de grootste onafhankelijke seniorenzorgorganisatie in Beldië en heeft in onze regio ook wzc’s in Mol-Heidehuizen, Geel en Lommel.