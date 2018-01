Nieuwe jaar ingezet met spek met eieren 31 januari 2018

Sinds 2012 klinken de bewoners van de Olmense centrumstraten De Lei en Kerkplein midden januari tijdens een nieuwjaarsdrink op het nieuwe jaar. Ieder jaar zorgt een organisatiecomité voor een lekker drankje en hapje. In de lokalen van basisschool Klavertje 4 in de Schoolstraat werd dit jaar, na een welkomstdrankje, genoten van een zelf gemaakte kervel-asperge-roomsoep. Daarna werd er gesmuld van een flinke portie spek met eieren.





Naast de jaarlijkse nieuwjaarsdrink gaat om de 2 jaar in de wijk een zomerbarbeque door.





In 2019 zal dat voor de 5de keer zijn. Het organisatiecomité bestaat uit Lieven en Pascal, Linda en Robert, Chantal en Jean, en krijgt steevast de welgekomen en geapprecieerde hulp van juf Els Swinnen.





(EJM)