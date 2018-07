Nieuw zwembad in domein Keiheuvel geopend 02 juli 2018

02u38 0

Recreatiedomein Keiheuvel in de 17de Escadron Licht Vliegwezenlaan opende het voorbije weekend een volledig vernieuwd badencomplex, bestaande uit een groot zwembad en een kleuterbad. Het groot zwembad werd een jaar geleden noodgedwongen gesloten omdat de polyesterbodem was losgekomen en de veiligheid van de zwemmers niet meer kon gegarandeerd worden. Die sluiting betekende voor de vzw Recreatie- en natuurpark Keiheuvel en het Balens gemeentebestuur een flinke streep door de rekening. En gezien de topzomer die we momenteel beleven is een frisse duik in het water welgekomen voor de bezoekers van domein Keiheuvel.





"Naast het vernieuwde zwembad komt er nog een gloednieuwe familieglijbaan. Die glijbaan van twee meter breed zal binnen enkele weken geïnstalleerd worden. Om veiligheidsredenen zal die waterglijbaan uitkomen in een apart uitglijbad en niet meer in het grote bad", zegt Raf Mertens (vzw Keiheuvel).





Het badencomplex zal iedere dag geopend zijn tot 31 augustus, van 11 tot 20 uur. Inwoners van Balen betalen voor een zwembeurt slechts 2 euro op vertoon van hun identiteitskaart. Individuele bezoekers van buiten Balen betalen 4 euro, het groepstarief bedraagt 3 euro. (EJM)