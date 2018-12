Nieuw Jeugdcentrum Biesakker opent de deuren Gemeente en vzw Biesakker financieren nieuwbouw Jean Eykmans

02 december 2018

15u01 0

In de Sint-Andreasstraat opende zaterdag het splinternieuwe jeugdcentrum Biesakker de deuren. Voor KSA Balen, KLJ Balen en Chiro Balen, drie jeugdverenigingen in het centrum van de Kruiergemeente, betekent dit een nieuwe start van hun werking nadat een jaar geleden het verouderde lokaal tegen de vlakte ging. Ook voor de honderden kinderen die in de vakantieperiodes aan de activiteiten van Speelpleinen Balen deelnemen breekt er een nieuwe tijd aan.

Een jaar geleden ging het oude Biesakker-gebouw tegen de grond. Al langer waren er plannen om een nieuwbouw of vernieuwbouw te realiseren. “In 2010 reeds maakten we plannen om het aftandse gebouw een serieuze opsmukbeurt te geven. De geraamde kostprijs van 800.000 euro zou door onze vzw en het gemeentebestuur gefinancierd worden maar al snel kwamen we erachter dat we dan nog steeds met een oud gebouw zaten dat niet beantwoordde aan de hedendaagse noden. Kort daarna namen we de keuze om voor een nieuwbouw te gaan. Het Balense architectenbureau Ardesc bleek het meest geschikte. Na grondig overleg met de jeugdverenigingen en de brandweer werd een lastenboek opgesteld eind 2016. De keuze voor de bouw en de installatie van de technieken viel op het Balense bouwbedrijf BCS Swinnen. In november 2017 ging het oude gebouw tegen de vlakte. De jeugdverenigingen konden in de tussentijd beschikken over speelcontainers, de Biesakker-weide en de lokalen van de parochiezaal.”, zegt Erik Hens namens de vzw Jeugdcentrum Biesakker.

360 kinderen

Ieder weekend nemen zowat 360 kinderen deel aan de activiteiten op de Biesakker. KLJ is er actief op zaterdagnamiddag, Chiro meisjes en KSA jongens op zondagnamiddag. Erik Hens:”De drie verenigingen beschikken samen over een 75-tal leiders en leidsters, in totaal zijn 360 kinderen lid. Tijdens de schoolvakanties heeft ook Speelpleinen Biesakker een programma. In de zomervakantie mogen we hier 300 kinderen verwelkomen.”

De kostprijs van de nieuwbouw bedraagt 1,6 miljoen euro. Het Balens gemeentebestuur droeg daarin 1,2 miljoen euro bij. De vzw Jeugdcentrum Biesakker nam de inrichting van de lokalen, het schilderwerk en de buitenaanleg voor haar rekening.

De nieuwbouw heeft op de benedenverdieping een overdekte ruimte die goed van pas komt bij slecht weer. Op de bovenverdieping hebben de jeugdverenigingen hun eigen lokalen. Daar zijn ook 2 polyvalente ruimten die door andere verenigingen of particulieren kunnen gehuurd worden via het e-loket van de gemeente Balen.

Jeugdschepen Wim Wouters (CD&V) bedankte in zijn toespraak alle betrokken partijen maar in het bijzonder Erik Hens die als voorzitter van de vzw ontelbare uren stak in de begeleiding van de nieuwbouwplannen. Erik kreeg samen met burgemeester Johan Leysen (CD&V) de eer om het het lint door te knippen waarna het glas geheven werd op de opening van het nieuwe jeugdcentrum Biesakker.