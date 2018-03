Neuwe inwoners met open armen ontvangen in De Kruierie 23 maart 2018

90 volwassenen en een 10-tal kinderen namen als nieuwe Balenaren deel aan het verwelkomingsmoment in vrijetijdscentrum De Kruierie. Na een stevig ontbijt kregen de nieuwe inwoners flink wat nuttige informatie over de Kruiergemeente. Daarna volgde een rondleiding in het vrijetijdscentrum en de aanpalende bibliotheek. Voor de kinderen was er animatie voorzien. In 2017 kende het bevolkingscijfer in Balen met 86 personen een kleine aangroei. Op 31 december 2017 telde Balen 22.423 inwoners. De gehuchten Schoorheide, Schoor en Vennen kenden het hoogste groeicijfer met 1.65%, gevolgd door Rijsbergdijk (+1.07%) en Centrum (+0,83%). Wezel (+0,68%) steeg lichtjes, Rosselaar (-0,31%) en Hulsen (-0.21%) bleven nagenoeg gelijk, Olmen (-0,62%) en Gerheide (-1,51%) kenden een lichte daling.





(EJM)