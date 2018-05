Netelus door twee gemeenten 03 mei 2018

Tijdens de 6de editie van de Netelus op zondag 6 mei kunnen recreatieve fietsers kennismaken met de rustige en mooie fietswegen in de gemeenten Balen en Meerhout. Er zijn twee start- en aankomstplaatsen: GBS De Puzzel in de St. Rochusstraat 91 in Balen-Schoor en in taverne De Kronkeling in Genelaar 22 in Meerhout. De fietsers hebben de keuze uit 4 afstanden: 20, 30, 50 en 70 km. De start kan genomen worden tussen 8 en 15 uur. Deelnemen kost 3 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen 2 euro en hiervoor krijgt men een consumptie, neemt men deel aan de gratis aanwezigheidstombola met waardevolle prijzen en is men verzekerd via SportVlaanderen voor lichamelijke ongevallen. (EJM)