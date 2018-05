Nazi's maken Spreedonken (even) onveilig 28 mei 2018

02u29 0

In recreatiedomein Spreedonken aan de Gestelseweg hebben 85 legervoertuigen, die alle dateren uit de Tweede Wereldoorlog, verzamelen geblazen. Voor de Balense oldtimerclub was het al de negende editie. De legendarische trucks, jeeps en motors stonden opgesteld tussen de tenten waarin de eigenaars van de voertuigen het weekend doorbrachten.





Naast voertuigen van de eigen leden waren ook eigenaars van oude legervoertuigen uit andere provincies, zelfs uit Nederland, naar de Spreedonken afgezakt. Zaterdag kon het publiek een kijkje komen nemen. In de namiddag maakten de voertuigen in colonne een opgemerkte rondrit van 50 kilometer. Na een versterkend ontbijt werd zondagmiddag het kampement opgebroken.





(EJM)