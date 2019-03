Na stijlvolle défilé volgt laatste carnavalnacht Jean Eykmans

05 maart 2019

15u29 0

Op de laatste dag van het Olmens carnaval werd het marktplein vrij gemaakt voor het onthaal van de koningen, koninginnen en ordenances (of onderkoningen) van de vijf carnavalspartijen. Die eretitels werden een dag eerder toegewezen aan de winnaars en winnaressen van de hanekap die elke partij hield. Onder grote belangstelling en bij een stralende zon marcheerden de vijf partijen een voor een stijlvol en muzikaal ondersteund door klaroenen en trommelaars de Olmense Markt op. Op de tribune woonden burgemeester Johan Leysen en Olmens schepen Bert Kenis de feestelijke parade bij. Zij overhandigden medailles aan koning Christoph Van Genechten en ordenance Gerry Van Roey van de Hamsehoeve, koning Bert Cels, koningin Els Nicasi en ordenance Raf Kenis van Blauw-Geel, koning Danny Vreys, ordenance Gert Geukens, jongerenkoning Warre Beyns en jongerenordenance Free Beyns van Germeer, koningin Naomi Dillen en ordenance Brent Bols van Over de Vaart en aan koning Nick Schraepen, koningin Katrijn Cox en ordenance Toon Broothaerts van Olmen Posse.

Kroegentocht

Daarna verzamelden klaroenen en trommelaars aan de tribune en zetten een gezamenlijke serenade in die het laatste luik van het Olmens carnaval inluidden. Het publiek ging volop mee in de sfeer. Na de défilé volgde een kroegentocht door de vijf partijen en de honderden aanwezige toeschouwers volgden. Met afsluitende bals bij Hamsehoeve, Germeer en Over de Vaart viel definitief het doek over het Olmens carnaval anno 2019.