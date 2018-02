N136 weer open voor verkeer 10 februari 2018

02u42 0 Balen De N136 is van aan de rotonde aan de Soef in Balen tot aan de N71 Ring in Mol weer open voor het verkeer. Sinds enkele weken vinden op dat tracé voorbereidende werken plaats om fietspaden aan te leggen.

De aannemer rondde gisteren het vrijmaken van de bermen tussen de Wezelbaan en de Ring en tussen de Ring en de Kiezelweg af. Tussen Soef en Wezelbaan voeren de nutsmaatschappijen momenteel geen werken uit. Die werken worden hervat zodra het weer dat terug toelaat. Het grootste deel van deze werken vindt plaats in de bermen, zodat beurtelings verkeer, vaak met de hulp van verkeerslichten, steeds mogelijk blijft.





De nutsmaatschappijen gaan op het tracé tot voorbij het kruispunt Wezelbaan vermoedelijk tot begin mei aan de slag. Daarna start de aannemer met de aanleg van de fietspaden en van een nieuw wegdek tussen Soef en Wezelbaan. Deze werken zullen in drie fasen verlopen. De werken van de nutsmaatschappijen schuiven gelijktijdig mee op. Voor info: dienst Openbare Werken Balen, tel. 014/74.40.70 of wegenwerken@balen.be, en de dienst Openbare Werken Mol, tel. 014/33.08.19 of openbarewerken.admin@gemeentemol.be. (EJM)