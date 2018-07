Muziekterrassen starten 10 juli 2018

Deze zomer staan er vier muziekterrassen op het programma. Raf Mertens van Recreatiedomein Keiheuvel en zijn medewerkers openen de reeks muziekterrassen op donderdag 12 juli op de Olmense Markt in Olmen. De kinderanimatie (springkastelen, ballonnenclown, kinderschmink) start om 18 uur. Om 20.30 uur zetten De Kollega's de Olmense Markt op z'n kop met meezingers en dansnummers uit de jaren 70 en 80. De toegang is gratis.





Daarna volgen nog drie muziekterrassen: op donderdag 19 juli in Recreatiedomein Keiheuvel met Malo meets Neil (covers van The Mavericks en Neil Diamond), op donderdag 9 augustus op het buurtplein in Wezel (Sportlaan) met Tush (6-koppige rock-coverband uit Mol) en op donderdag 30 augustus op de Markt in Balen-Centrum met Satellite Seven (swingende soulmuziek). (EJM)