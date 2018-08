Muziekterras op Buurtplein 08 augustus 2018

Op het Buurtplein in de Sportlaan in Wezel gaat morgen (donderdag) het volgende Muziekterras door. Vanaf 18 uur kunnen jonge gezinnen met kindjes er terecht voor een flinke brok animatie zoals springkastelen, grime en een clown. Om 20.30 uur staat een optreden van Tush op het programma. Tush is zeskoppige coverband uit Mol die stomende rock met een vleugje humor brengt. De toegang is gratis. Het optreden duurt tot 22.30 uur. (EJM)