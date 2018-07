Muziekterras in recreatiedomein Keiheuvel 18 juli 2018

In recreatiedomein Keiheuvel (17de Esc. Licht Vliegwezenlaan) vindt op donderdag 19 juli de volgende editie plaats van Muziekterras. In het bosrijke, groene decor van de Keiheuvel kunnen de gezinnen met jonge kinderen reeds terecht vanaf 18 uur bij de kinderanimatie meet kindergrime, springkastelen en een clown. De speeltuin is bovendien de hele dag open. Om 20.30 uur staat het optreden van The Mavorix en Diamonds on the Rocks op het programma met als thema Malo meets Neil. Deze muzikale samenwerking met zanger Kirri Valvekens zorgt voor een unieke ode aan Neil Diamond en aan The Mavericks, de Americano-Tex Mex band. Het optreden duurt tot 23 uur. De toegang is gratis. (EJM)