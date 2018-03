Mountainbiketocht op paaszondag 26 maart 2018

02u28 0

De Olmense Volleybal Club (OVC) organiseert in samenwerking met Fietspromo op paaszondag 1 april een mountainbiketocht. Op de Olmense Markt kunnen deelnemers starten van 7.30 tot 10.30 uur. Er zijn drie parcours: 26, 32 en 46 kilometer. Aan de feesttent komt een bewaakte fietsenparking. In de gemeentelijke sporthal zijn er gratis kleedkamers en douches en kunnen de fietsen na de tocht afgespoten worden. De deelnemingsprijs bedraagt 5 euro, leden van VWB, WBV en MTB.be betalen 4 euro, evenals de houders van een Fietspromo-kaart. Jongeren tot 15 jaar kunnen gratis deelnemen. Meer info bij Gilbert Geubbelmans via 0494/18.21.62 of via g.geubbelmans@telenet.be. (EJM)