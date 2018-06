Motorclub houdt benefiet voor Luan (10) INGEZAMELD GELD MOET DIENEN VOOR AANKOOP AANGEPAST BUSJE WOUTER DEMUYNCK

13 juni 2018

02u56 0 Balen Komende zaterdag organiseert motorclub Crusaders for Justice een benefiet op domein Teunenberg in Olen voor de tienjarige Luan uit Balen. Hij kan wegens zuurstoftekort bij de geboorte niet stappen, zien of praten. De motorclub wil zo geld inzamelen om de ouders te ondersteunen.

Luan werd twee maanden te vroeg geboren met een groot zuurstoftekort en kampt daardoor met de hersenaandoening PVL (Periventriculaire leukomalacie, red.). "Luan kan daardoor niet recht zitten, zien, stappen of praten. Hij kan enkel horen", vertelt zijn moeder Ilse Van Saet. "Ook heeft hij last van epilepsie. Aangezien hij enkel kan horen, is hij de hele dag bezig met muziekspeeltjes zoals een speelgoedpiano waarop hij zelf kan drukken en het dan tegen zijn oor legt."





Het idee om de benefiet te organiseren kwam van de motorclub zelf. "Een vriend van mij is lid van de club en zei mij in september vorig jaar dat ze een kindje zochten dat ze konden helpen. Ik dacht dat het iets klein ging zijn, maar uiteindelijk is het heel uitgebreid geworden. Het begint al vanaf 9 uur en er zijn optredens, testritten, reuzegezelschapsspelen, foodtrucks, tombola, een biker market, noem maar op. Ik ben hen echt enorm dankbaar."





Nieuw busje

Met de benefiet wordt er vooral geld ingezameld voor een nieuw busje. "Daarin wordt een lift geplaatst zodat Luan in zijn rolstoel kan blijven zitten. Onze huidige auto is al 12 jaar oud en dus aan vervanging toe. Voor onderzoeken moet ik met Luan dikwijls naar Leuven, dus als dat busje in panne valt, is dat een probleem. Het doel van de motorclub is om 20.000 euro in te zamelen, maar welk bedrag het ook is: het helpt altijd."





Crusaders for Justice bestaat sinds 2015, telt 26 leden en is gevestigd in Schaffen (Diest). De motorclub zet zich op allerlei manieren in voor kinderen. "Zo begeleiden we kinderen die gepest worden naar en van school. Het pestprobleem is daarna vaak opgelost", vertelt voorzitter Carlo Van Calenberg - beter bekend als Crol in zijn club. "Nu wilden we iets anders doen en ons verhaal uitbreiden. We zijn dan op zoek gegaan naar een kind dat onze hulp nodig had en zo zijn we toevallig op Luan gestoten. De bedoeling was om het klein te houden, maar toen bleek dat we de benefiet op Teunenberg konden organiseren, waren er meer mogelijkheden. We hebben er bijna een jaar aan gewerkt, maar dat hebben we met veel plezier gedaan." Op de benefiet hoopt de club tussen de 500 en 1.000 motorrijders te mogen verwelkomen. Er wordt een motorrondrit georganiseerd waarvoor je je aan de inkom nog kan inschrijven van 9 tot 12 uur. Sponsoring en giften kunnen ook gestort worden op BE54 0689 0840 2397.