Mosselfeest bij harmonie Sinfonia 09 februari 2018

Harmonie Sinfonia Olmen-Hulsen organiseert op zondag 18 februari een eetfestijn in Parochiecentrum Olmen aan de Olmense Markt. Van 11.30 tot 15 uur en van 16.30 tot 19 uur kan er gesmuld worden van mosselen, videe en curryworsten. Vooraf inschrijven wordt sterk aangeraden. Dat kan via reserveren@harmoniesinfonia.be of tel. 0475/50.62.32. (EJM)