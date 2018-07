Moonlamb Project in De Schieve 26 juli 2018

In café-brouwerij De Schieve treedt op zaterdag 28 juli de band Moonlamb Project op. In De Schieve aan de oosthamse Steenweg 98 in Olmen treden geregeld de betere blues- en jazz-bands op. Het optreden van Moonlamb Project begint om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 2 euro. (EJM)